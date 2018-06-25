«Надувательство как образ жизни»: в Челябинске установили мировой рекорд, горожане не оценили

В Челябинске установили мировой рекорд – надули самый большой на планете мяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мяч изготовила одна из челябинских компаний для Пензы – там собирались уставить рекорд, который войдет в Книгу Гиннеса: его должны были надувать 2 тысячи волонтеров, но переговоры застопорились, и мяч решили испытать в Челябинске.

Надували его с помощью компрессора. В готовом виде мяч получился 20 метров в диаметре и весом в полтонны. Челябинцы гранд-проект не оценили:

«Площадку бы лучше организовали для просмотра футбола под открытым небом. Даже в Трехгорном сделали такую площадку, а там проживает 32 тысяч жителей, – пишут горожане в соцсетях. – В городе нет ни одной фанзоны, зато есть супер пупки мяч...»

«Надуйте его выбросами с ЧЭМК и ЧМЗ, укатите в Кремль и там сдуйте», – советуют другие.

«К ШОС и БРИКС также надуют Конгресс-холл на набережной Миасса ?» – иронизируют третьи, отмечая, что мяч надували на вечно недостроенном стадионе.

Некоторые и вовсе перевели разговор в политическую плоскость:

Челябинск, Ольга Арсентьева

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