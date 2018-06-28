В Ялте пытаются пристроить футбольный мяч, не вошедший в книгу рекордов Гиннеса

В Ялте ко Дню города предлагают установить гигантский футбольный мяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 августа в Крыму будут отмечать 180-летие городского статуса туристической столицы Крыма: Ялта стала городом в соответствии с указом от 15 апреля 1838 года, правда тогда насчитывалось лишь 30 дворов и 130 жителей.

Отметить юбилей собираются с размахом. Одной из грандиозных инсталяций может стать футбольный мяч размером с 7-этажный дом. Идею предложили представители благотворительного фонда «Оберег» из Пензы. Городским властям проект понравился, несмотря на то, что чемпионат мира по футболу к празднику уже закончится.

Сначала мяч хотели установить в начале набережной имени Ленина, но потом решили, что лучше поднять гиганта на крышу бывшей гостиницы «Сочи».

Отметим, что у мяча любопытная история: его по заказу пензенцев изготовила одна из компаний Челябинска. В Пензе собирались уставить рекорд и зафиксировать его в Книге Гиннеса: мяч должны были надувать 2 тысячи волонтеров, но переговоры застопорились. Теперь «объект» пытаются куда-нибудь пристроить – «мячик» стоит около 3 млн рублей, и инициатором идеи нужно оплатить уже готовое изделие.

Кстати, в надутом виде диаметр мяча составляет 20 метров, а весит объект полтонны.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 28.06.18

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