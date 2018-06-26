В Челябинске на весь день отключены три светофора

В Центральном и Ленинском районе Челябинска отключены светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе, сегодня, 26 июня, для проведения ремонтных работ будут отключены светофорные объекты на перекрестках:

– Копейское шоссе – улица Трубников с 8:00 до 18:00;

– Копейское шоссе – остановка «Профилакторий» с 8:00 до 18:00;

– улица Блюхера – улица Доваторас 8:00 до 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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