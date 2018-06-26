«Это грабеж!» Челябинцы выйдут на митинг против пенсионной реформы

В Челябинске пройдет митинг против повышения пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала организаторы запросили площадки на Алом поле и в парке Гагарина, но в администрации Челябинска ожидаемо ответили, что они уже заняты. И предложили выбрать из трех оставшихся, одна из которых находится в Металлургическом районе, другая – у ледовой арены «Трактор».

В результате согласована площадка в сквере имени Колющенко.

Митинг пройдет 1 июля с 14 до 17 часов.

Участники акции намерены выступить против «первых шагов нового российского правительства: повышения налогов, цен на бензин, а также пенсионного возраста – грабежа граждан России!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.06.18

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