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Вторник, 26 июня 2018, 11:39 мск

Новости Челябинск

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«Это грабеж!» Челябинцы выйдут на митинг против пенсионной реформы

В Челябинске пройдет митинг против повышения пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала организаторы запросили площадки на Алом поле и в парке Гагарина, но в администрации Челябинска ожидаемо ответили, что они уже заняты. И предложили выбрать из трех оставшихся, одна из которых находится в Металлургическом районе, другая – у ледовой арены «Трактор».

В результате согласована площадка в сквере имени Колющенко.

Митинг пройдет 1 июля с 14 до 17 часов.

Участники акции намерены выступить против «первых шагов нового российского правительства: повышения налогов, цен на бензин, а также пенсионного возраста – грабежа граждан России!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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