На Южном Урале в загородном лагере умер подросток

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 13-летнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело 13-летнего воспитанника детского дома было обнаружено вечером 25 июня на территории одного из детских лагерей в Миассе. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту следственными органами СКР проводится доследственная проверка. По предварительным данным, во время игры со сверстниками у мальчика произошел эпилептический приступ. Реанимационные мероприятия, которые проводили медицинские работники, не спасли ребенка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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