В нацпарке «Зюраткуль» нашли человеческий скелет

В одном из национальных парков Челябинской области наткнулись на человеческий скелет.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 24 июня 2018 года в лесном массиве на территории национального парка «Зюраткуль» обнаружены человеческие скелетированные останки.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возле останков обнаружены дорожная сумка, пакет медикаментов.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следователем СК назначено проведение судебно-медицинского исследования найденных останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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