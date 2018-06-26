В нацпарке «Зюраткуль» нашли человеческий скелет

В одном из национальных парков Челябинской области наткнулись на человеческий скелет.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 24 июня 2018 года в лесном массиве на территории национального парка «Зюраткуль» обнаружены человеческие скелетированные останки.
По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возле останков обнаружены дорожная сумка, пакет медикаментов.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следователем СК назначено проведение судебно-медицинского исследования найденных останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 26.06.18
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