Челябинская область бьет рекорды по числу стобалльников

В Челябинской области отмечается рекордное количество стобалльников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, на сегодняшний день по результатам шести экзаменов в Челябинской области 137 выпускников набрали максимально возможный результат на ЕГЭ – 100 баллов. Несмотря на то что известны результаты не всех экзаменов, количество стобалльников в области уже превышает данный показатель в прошлом году на восемь человек.

Лидирующую позицию занимает экзамен по русскому языку – 100 баллов набрали 98 участников. Это значительно больше, чем в прошлом году – в 2017 по результатам основных и резервных дней 100 баллов набрали 79 человек. Возможно, что количество стобалльников по данному предмету в этом году еще увеличится, когда станут известны результаты резервного экзамена, отмечают в ведомстве.

На втором месте по количеству стобальников в Челябинской области занимает ЕГЭ по информатике и ИКТ – его сдали на 100 баллов 18 человек, что на 7 человек больше по сравнению с прошлым годом.

Следует отметить, интерес к данному предмету неуклонно растет, поскольку ежегодно значительно увеличивается количество выпускников, которые сдают информатику. В этом году почти в два раза увеличилось количество выпускников девятых классов, и примерно на 20% – в 11-х классах.

Экзамен по профильной математике в области на 100 баллов сдали 6 выпускников. Все шестеро – обучающиеся физико-математического лицея №31 Челябинска.

По химии в этом году в Челябинской области также рекордное количество стобалльников, – 13 выпускников набрали максимально возможный балл. Это на четыре человека больше по сравнению с прошлым годом.

В ближайшие несколько дней станут известны результаты ЕГЭ по обществознанию, а в начале июля – еще шесть экзаменов. Результаты всех резервных дней появятся не позднее 17 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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