В Челябинске жителей частного сектора предупредили об отключении от водоснабжения

Челябинские коммунальщики начинают отключать должников из частного сектора от водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, проблема неплатежей населения за услуги водоснабжения и водоотведения усугубляется из года в год. На текущий момент только задолженность жителей частного сектора Челябинска составила более 37 миллионов рублей.

«МУП «ПОВВ» вынуждено прибегнуть к крайним мерам – ограничению и приостановлению услуг. Первым в этом году отключат воду неплательщикам в частном секторе Советского, Металлургического и Калининского районов города Челябинска», – сообщили чиновники.

Уже в первой половине июля планируется провести работы по прекращению услуг водоснабжения жителям-должникам Калининского района, проживающим по улицам 3-я Арзамасская, Валдайская, Зеленая, Каракульская, Кудрявцева, Лобачевского, Можайская, Парашютная, Попова, 5 декабря, Серафимовича, Сталелитейная, Черняховского.

В Металлургическом районе отключение произведут в домах по улицам 26-и Бакинских комиссаров, 32-й годовщины Октября, Алчевская, Анапская, Бородинская, Бузулукская, Валовая, Даурская, Долматовская, Жигулевская, Каштакская, Пинская, Прокатная, Увельская 1-я, Уйская, Богдана Хмельницкого, Штанговый 3-й, Щучанская.

Под отключение в Советском районе попадут дома по улицам Бульдозерная, Водрем 40, Геологов, Героическая, Дарвина, Деповская, Дундича, Железная, Камышовая, Локомотивная, Мебельная, Междугородная, Печерская, Рессорная, Сосновская, Троицкая, Ударная, Учебная, Шаумяна, Заводская, Cадовая, Лесная, Чапаева, Энергетиков (Новосинеглазово).

«Отметим, отключение специалисты проводят в точках подключения потребителей к централизованным сетям путём отсоединения трубы дома. Чтобы возобновить водоснабжение, потребителям придётся не только погасить долги, но и оплатить работы по процедуре отключения и подключения», – сообщили в пресс-службе мэрии.

МУП «ПОВВ» напоминает о необходимости своевременной оплаты за потребленный ресурс. Попасть под отключение водоснабжения могут абоненты, имеющие задолженность более двух расчетных периодов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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