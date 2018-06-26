В Челябинске подняли плату за содержание и ремонт жилья

Рост платы за содержание жилого помещения в Челябинске вдвое превысил инфляцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская Дума поддержала предложение мэрии о повышении тарифа за содержание и ремонт жилья с 1 августа.

Как уточнили депутаты, повышение коснется нанимателей по договорам социального найма, а также жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, собственников квартир, которые не приняли решение о выборе способа управления своим домом, а также собственников квартир, которые на общем собрании жильцов выбрали способ управления, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Представляя проект решения, председатель комитета экономики Челябинска Александр Руденко сообщил, что базовая ставка за наем жилого помещения составит 7 рублей 80 копеек за квадратный метр. Это на 5,4% выше, чем действующая. Для собственников повышение составит 5,2%.

Отметим, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что рост коммунальных тарифов не должен превышать уровень инфляции. Между тем, по итогам 2017 года инфляция составила всего 2,52%, то есть оказалась более чем в 2 раза ниже заявленного мэрией Челябинска повышения. Видимо, именно это заставило г-на Руденко уточнить, что чиновники в своих расчетах опирались на «инфляцию в ЖКХ».

Впрочем, так или иначе, возражений против повышения никто из депутатов Челябинской городской Думы не высказал. Новый тариф был утвержден.

Челябинск, Виктор Елисеев

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