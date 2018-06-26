В Челябинске определились с порядком управления первым «доходным» домом

Челябинская городская Дума утвердила порядок управления наемными домами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ утвердили на сегодняшнем заседании муниципального парламента.

Пока его действие будет распространяться лишь на один дом, расположенный по адресу улица Хохрякова, 6-«в», 68 квартир которого принадлежат муниципалитету.

«Наемный дом социального типа – это жилье муниципального жилого фонда. Квартира или ее часть в таких домах принадлежит городу и может предоставляться только гражданам, признанным в определенном порядке нуждающимися в жилье, – отметили в пресс-службе Челябинской городской Думы. – Согласно Жилищному кодексу РФ, на квартиры в этом доме могут претендовать лица, не являющиеся малоимущими, однако, с доходом, который не позволяет купить собственное жилье. Категории таких граждан определены в Жилищном кодексе РФ».

Пока утверждена лишь форма управления муниципальным наемным домом – управляющая организация, которая выбирается путем объявления конкурса и заключает договор с администрацией города. Над определением платы за найм помещения в первом в новейшей истории Челябинска «доходным» домом в настоящее время работает комитет экономики города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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