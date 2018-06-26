На предприятии южноуральского депутата погиб шахтер

В Челябинской области рабочего завалило породой.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сегодня утром в забое шахты «Восточная» (город Пласт) обнаружено тело рабочего. По предварительным данным, рабочий погиб в результате обрушения породы.
Следственными органами СКР по данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицируемое частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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