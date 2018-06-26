МРОТ вырос: челябинские чиновники решили поднять себе зарплату

В мэрии Челябинска предложили поднять зарплату чиновникам и руководству городского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская Дума утвердила новый порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного должностного лица, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иных лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, в городе Челябинске.

Документ настолько меняет порядок начисления зарплат чиновникам и освобожденным депутатам, что в мэрии решили разработать новое положение, а не вносить изменения в предыдущее. Необходимость новаций вице-мэр Евгений Шинин объяснил, среди прочего, повышением минимального размера оплаты труда.

При этом чиновник не скрывал, что речь идет о повышении заработной платы, предупредив депутатов, что принятие предложенного решение впоследствии потребует изменить объемы бюджетного финансирования. Впрочем, пока не будет скорректирован фонд оплаты труда сотрудников администрации, чиновники будут получать прежнюю зарплату, сообщил депутатам замглавы города.

Отметим, что сегодня же парламентарии приняли решение «О представлении муниципальными служащими города Челябинска сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Появление документа его разработчики объяснили необходимостью приведения муниципального законодательства в соответствие с федеральным (на общероссийском уровне аналогичный закон начал действовать в октябре прошлого года).

Теперь чиновников обяжут «представлять сведения о своих расходах, а также о расходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке с недвижимостью, при покупке транспортный средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об истонеееечниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.06.18

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