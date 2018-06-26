Для учительницы из Златоуста, издевавшейся над первоклашками, запросили условный срок

Суд над южноуральской учительницей, доведшей ученицу до нервного расстройства, вышел на финишную прямую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе очередного заседания Златоустовского городского суда представитель прокуратуры попросил приговорить учительницу начальных классов к двум годам лишения свободы условно и отстранить от работы в школе на три года.

Напомним, суд над преподавателем начальных классов стартовал в мае прошлого года. Скандал в элитной школе разгорелся после анонимного обращения родителей учащихся в надзорный орган. В ходе прокурорской проверки было установлено, что педагог задавала детям домашние задания в виде письменных работ и ежедневного заучивания сложных стихотворений. Учительница не отпускала первоклашек на перемену сразу после звонка с урока, а также оставляла их после занятий повторять пройденный материал.

Домашние задания носили обязательный характер, а по результатам их выполнения выставлялись баллы, что запрещено приказом Минобрнауки России.

В связи с этим некоторые дети были лишены полноценного отдыха, а также возможности заниматься в дополнительных кружках, секциях, пришли к выводу в прокуратуре.

Кроме того, с сентября 2015 года по апрель 2016 года женщина применяла в отношении учеников 1 класса недопустимые способы воспитания: грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение. Учительница оскорбляла детей, тыкала им тетрадями в лицо, вытаскивала за шкирку в коридор.

По данным СК, на фоне испытанного стресса у одной из учениц развилось психическое расстройство личности, относящееся к категории тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

В итоге женщине предъявили обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и нанесении побоев первоклассникам. Отметим, что своей вины учительница так и не признала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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