Один из районов Челябинска остался без главы

Глава Советского района Челябинска Михаил Буренков подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник доработает до пятницы и уйдет на пенсию: в октябре ему исполнится 66 лет. В органах власти Буренков работает 35 лет: сначала он занимал пост заведующего отделом коммунального хозяйства Советского райисполкома Челябинска, потом был заместителем председателя Советского райисполкома, заместителем главы администрации Советского района, а в 1996 году был назначен главой администрации Советского района Челябинска и пересидел в этом кресле 3 мэров.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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