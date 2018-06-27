У восьми десятков южноуральцев подозревают клещевой энцефалит

Почти 80 жителей Челябинской области госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 22 июня в медицинские организации региона обратились 9 тысяч 542 пострадавших от укуса клещей, в том числе 2 тысячи 420 детей. За аналогичный период 2017 года пострадало 10 тысяч 466 человек, в том числе 2 тысячи 621 ребёнок. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 79 человек.

С начала сезона в области исследовано от населения 2 тысячи 409 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,6% клещей – инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 13,8% – боррелиями.

С целью предупреждения укусов клещей продолжается противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 5 тысяч 670,6 гектара, в том числе 1 тысяча 395,5 гектаров территории детских оздоровительных учреждений, 423,7 гектара парков, скверов, 791,8 гектара кладбищ, 915,9 гектара баз отдыха. Организация экскурсий, походов, прогулок за пределы загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков запрещена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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