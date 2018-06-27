Челябинску обещают жаркий июль

Челябинску обещают по-настоящему летний июль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жара, согласно прогнозу синоптиков, продержится на Южном Урале, минимум, до конца рабочей недели. Последний день июня будет прохладнее – плюс 22 – плюс 24. Однако с 1июля столбики термометра вновь поползут вверх, быстро достигнут 30-градусных отметок и продержатся на этом уровне еще неделю.

В конце первой декады июля возможно существенное похолодание – днем не выше плюс 14. Но этот период продлится буквально пару дней, а вся вторая половина месяца обещает быть жаркой и практически сухой.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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