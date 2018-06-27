В Челябинске упростили процедуру сноса незаконных ларьков

В Челябинске начнут сносить незаконные ларьки без повторного предупреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение приняла Челябинская городская Дума.

До настоящего дня процедура сноса незаконно установленных ларьков была несколько громоздкой, сочли в муниципальном парламенте. Сначала выявлялся незаконно установленный объект, затем составлялся акт, владельцу направлялось предписание с требованием в течение определенного срока убрать ларек с муниципальной земли в добровольном порядке.

Зачастую бизнесмены, действительно, увозили ларьки, формально выполняя требования властей. Но через несколько дней объект возвращался на прежнее место, и процедуру приходилось повторять заново. Теперь же предписание будет выписываться один раз и действовать бессрочно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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