Южноуральцев переселили из аварийных домов в старые развалюхи

В Челябинской области власти муниципалитета предоставили жителям аварийных домов квартиры в еще более старых зданиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Бердяуш, расположенного в Саткинском районе, обратились в суд, чтобы отстоять свои права, которыми пренебрегли, как они считают, местные власти.

Дело в том, что десятки южноуральцев долгое время ждали, когда их переселят из ветхо-аварийных домов. Однако квартиры им достались в зданиях, оказавшихся еще более старыми, нежели их собственные. Например, одному из домов для переселенцев больше 80 лет, и капремонта в нем не было ни разу.

В итоге многие из «счастливчиков» от переезда отказываются. Местные же чиновники крайне этому удивляются. Так, по данным портала «В Сатке», глава поселения Надежда Салионова в интервью одному из региональных телеканалов рассказала, что каждая квартира из предложенных для переселения прошла комиссионную проверку депутатами района, и все они годны для проживания.

В районной администрации тоже особых проблем не видят, упирая на то, что дома, куда намереваются переселить южноуральцев, официально аварийными не признаны, в законе же о переселении ничего не сказано о «возрасте» зданий, куда можно переселять жителей ветхо-аварийных домов.

Чтобы отстоять свои права, жители Бердяуша обратились в суд. Первое заседание состоится в июле этого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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