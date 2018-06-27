Копейчанка, пойманная с крупной партией героина, отправится в колонию

Жительница Копейска получила 11 лет колонии за незаконный оборот героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал 39-летнюю местную жительницу виновной в незаконном сбыте наркотиков в составе группы лиц в особо крупном размере, а также в покушении на сбыт наркотиков.

«Установлено, что женщина в период с декабря 2016 по май 2017 года на территории Копейска в составе группы лиц осуществляла незаконный сбыт героина, а также покушалась на незаконный сбыт героина в особо крупном размере массой около 1,4 килограмма. Преступные действия женщины пресечены в результате оперативно-розыскных действия сотрудников полиции», – рассказали в надзорном ведомстве.

Копейчанка вину в инкриминируемых деяниях признала полностью. Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет со штрафом в 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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