18-й арбитраж не стал отменять приказ об аннулировании разрешения на выбросы для «Мечел-Кокса»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Мечел-Кокс» в удовлетворении требований об отмене приказа регионального Росприроднадзора.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в январе 2016 года региональным управлением Росприроднадзора был издан приказ об утверждении нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников выбросов ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс»), на основании которого в марте 2016 года организации было выдано разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Но так как приказ был принят без учета всех фоновых загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия, в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии этих предельно допустимых выбросов санитарным правилам, прокуратурой области руководителю регионального управления Росприроднадзора было внесено представление с требованием устранить указанные нарушения закона, по результатам рассмотрения которого в июне 2017 года ведомство издало приказ «Об аннулировании разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)».

«Мечел-Кокс» оспорил этот приказ в порядке арбитражного судопроизводства. При этом областная прокуратура в ходе разбирательства настаивала на обоснованности издания приказа. Однако решением арбитражного суда приказ управления Росприроднадзора был признан недействительным. На это решение была подана апелляция.

«По результатам апелляционного пересмотра дела, согласившись с позицией прокурора, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении требований ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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