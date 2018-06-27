Супруги-«закладчики» из Челябинска получили 23 года колонии на двоих

Супружеская пара из Челябинска осуждена за сбыт наркотиков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 27-летнего мужчину и 28-летнюю женщину виновными в покушении на сбыт и незаконном сбыт наркотических средств, совершенном с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
В суде установлено, что супруги в составе преступной группы выполняли функции «закладчиков» в различных районах Челябинска, получая за это денежное вознаграждение.
В апреле 2017 года соучастники разместили на территории Центрального района «закладку» наркотического средства – карфентанил, массой не менее 0,163 грамма, о чем сообщили дилеру, поддерживающему связь с приобретателями наркотических средств.
В мае 2017 года челябинцев задержали сотрудники полиции, изъяв у них не менее 15,34 грамма карфентанила.
Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Его супруге назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенка 2015 года рождения четырнадцатилетнего возраста.
Приговор в законную силу не вступил.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 27.06.18
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