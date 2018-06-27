Супруги-«закладчики» из Челябинска получили 23 года колонии на двоих

Супружеская пара из Челябинска осуждена за сбыт наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 27-летнего мужчину и 28-летнюю женщину виновными в покушении на сбыт и незаконном сбыт наркотических средств, совершенном с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что супруги в составе преступной группы выполняли функции «закладчиков» в различных районах Челябинска, получая за это денежное вознаграждение.

В апреле 2017 года соучастники разместили на территории Центрального района «закладку» наркотического средства – карфентанил, массой не менее 0,163 грамма, о чем сообщили дилеру, поддерживающему связь с приобретателями наркотических средств.

В мае 2017 года челябинцев задержали сотрудники полиции, изъяв у них не менее 15,34 грамма карфентанила.

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его супруге назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенка 2015 года рождения четырнадцатилетнего возраста.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.06.18

18-й арбитраж не стал отменять приказ об аннулировании разрешения на выбросы для «Мечел-Кокса». / Нового полпреда ждут на Урале до конца недели. / Копейчанка, пойманная с крупной партией героина, отправится в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»