После смерти подростка в загородном лагере под Миассом возбуждено уголовное дело

По факту гибели подростка-детдомовца в лагере на территории Миасса СКР возбудил уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом профессиональных обязанностей).

Напомним, трагедия произошла вечером 25 июня на территории загородного лагере под Миассом. По предварительным данным, у 13-летнего воспитанника детского дома начался эпилептический припадок, и врачи не смогли спасти мальчика. Между тем, ряд региональных СМИ сообщают, что следователи не исключают криминального характера ЧП: якобы, дети рассказывают, что незадолго до приступа подростка кто-то душил.

«В рамках расследования уголовного дела следователями СК проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти подростка. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц летнего лагеря и медицинского персонала, проводившего реанимационные мероприятия», – сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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