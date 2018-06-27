В Челябинской области на школьницу напала гадюка

13-летняя челябинка пострадала от укуса змеи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 26 июня, в детском оздоровительном лагере «Акакуль», расположенном рядом с Кыштымом.

Девочку госпитализировали в отделение реанимации местной больницы. Ей ввели сыворотку против яда гадюки.

«Предположительно, подростка укусила гадюка – змея впилась ей в кисть, – пишет «Кыштымский рабочий». – Перед этим любопытная пострадавшая хотела её поймать голыми руками».

В издании отмечают, что это уже второй инцидент, произошедший на территории городского округа в нынешнем году: около месяца назад в районе горы Егоза змея укусила мужчину, приехавшего в Кыштым из Екатеринбурга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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