ФАС поймала минтариф Челябинской области на завышении тарифов

ФАС потребовала снизить тариф на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, ведомство установило превышающий обоснованный уровень тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

«В ФАС России поступили многочисленные жалобы граждан на высокий размер установленных министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области тарифов для ООО «Центр коммунального сервиса» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Магнитогорского кластера на 2018 год, – рассказали в пресс-службе ФАС. – В ходе анализа экспертного заключения и материалов тарифного дела ФАС России выявила ряд нарушений норм действующего законодательства РФ. Так, министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области при установлении указанного тарифа допускало нарушения регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

Это и повлекло за собой установление тарифа в размере, превышающем экономически обоснованный уровень.

ФАС России выдала министерству предписание снизить тариф регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 19%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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