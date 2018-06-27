Суд арестовал активы семьи первого зампреда южноуральского парламента

На активы семьи первого вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова наложен арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области принял такое решение в рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО «Регионснабсбыт» по просьбе конкурсного управляющего общества.

Под арест попали активы компаний «Капиталинвестстрой» (принадлежит Юрию и Денису Карликановым), акции ПАО «Тучковский комбинат стройматериалов» и имущество ООО «Региональная горная компания» (владельца – супруга первого вице-спикера), а также активы десяти компаний, принадлежащих дочери влиятельного депутата.

Кроме того, суд арестовал долю в уставном капитале ООО «Челстройинвест», принадлежащую Марии Тукаевой, которую называют дочерью министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина. Ранее она работала в структурах г-на Карликанова.

Ранее конкурсный управляющий ООО «Регионснабсбыт» потребовал привлечь семейство Карликановых и их бизнес-партнеров к субсидиарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.06.18

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