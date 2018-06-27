В центре Челябинска вспыхнул комбинат

В центре Челябинска вспыхнул пожар повышенной сложности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня днем на центральный пункт пожарной связи Челябинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на хладокомбинате №1. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения по рангу «Пожар №2».

Уже через 4 минуты после звонка первые отделения 1-й пожарно-спасательной части прибыли на указанный адрес. Наблюдалось сильное задымление в той части здания, где установлены холодильные камеры. Звено газодымозащитной службы было направлено в зону горения. Пожар удалось локализовать, не допустив его распространения на смежные помещения и оборудование.

Наиболее вероятной причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых (сварочных) работ. Со слов администрации объекта, на одной из холодильных камер проводились работы по замене дверей, при этом применялась сварка.

Пострадавших в результате пожара нет. На технологический процесс произошедший пожар не повлиял. В момент происшествия вредных хладагентов в камерах и холодильных установках не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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