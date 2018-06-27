На Южном Урале четвертые сутки продолжаются НМУ

В Челябинске и области вновь объявили 18-часовые неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» Челябинском гидрометцентре, 27-28 июня на Южном Урале в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, с 20 часов 27 июня до 14 часов 28 июня на территории Челябинска объявляются НМУ первой степени опасности.

Кроме того, аналогичное предупреждение действует для некоторых промышленных предприятий Южного Урала.

Отметим, что подобные «рваные» НМУ объявляются на Южном Урале четвертые сутки подряд.

Жителям Челябинской области в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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