Южный Урал завалит градом

До конца недели Челябинской области обещают грозы и град.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, сегодня, 28 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, в горах до сильных, грозы, местами с градом. Температура днем +24, +29. Ветер северный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 15-20 метров в секунду.

Дожди, грозы и град прогнозируются и в следующие три дня. Температура в ночь на пятницу будет +14, +19 градусов Цельсия, днем потеплеет до +22, +27. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров в секунду.

В ночь на субботу температура опустится до +11, +16 градусов. Днем в последний день июня ожидается +24, +29 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске сегодня, 28 июня, также ожидаются кратковременный дождь и гроза, а в предстоящую пятницу возможен и град, в последний день июня – без существенных осадков.

Температура в четверг днем +26, +28 градусов. В ночь на пятницу – 15-17 градусов выше нуля, днем +23, +25. В субботу ночью столбик термометра опустится до +13, +15 градусов. Днем воздух прогреется до +25, +27.

Челябинск, Виктор Елисеев

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