В Челябинской области стало одним стобалльником больше

Еще один южноуральский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена по обществознанию. Участники могут ознакомиться со своими результатами на официальном информационном портале ЕГЭ.

«Стали известны результаты самого массового из экзаменов по выбору – обществознанию. В этом году ЕГЭ по обществознанию сдавали более 7 тысяч человек. Один из участников сдал данный экзамен на максимальный балл – 100 баллов, еще 250 выпускников набрали более 80 баллов. Для нашей области это очередной успех, поскольку в 2017 году стобалльников по обществознанию у нас не было», – проинформировала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Официальный день опубликования результатов экзамена по обществознанию – 29 июня. В случае несогласия с выставленными баллами 2 и 3 июля можно будет подать апелляцию в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

При удовлетворении апелляции о несогласии с выставленными баллами, ранее выставленные баллы аннулируются и выставляются новые. Баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

Также, в период ЕГЭ действует «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.

Челябинск, Виктор Елисеев

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