В южноуральском ЗАТО бывший экзаменатор ГИБДД ответит в суде за взятку

Экс-инспектор ГИБДД Трехгорного предстанет перед судом за взяточничество и подлог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Трехгорный утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, обвиняемого в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

«По версии следствия южноуралец в марте 2018 года внес в экзаменационный лист проведения теоретического экзамена и в протокол проведения экзаменов заведомо ложные сведения, свидетельствующие о сдаче лицом теоретического экзамена на право управления транспортным средством категории «В», хотя фактически экзамен последним сдан не был. В связи с незаконными действиями обвиняемого, взяткодатель был впоследствии допущен к сдаче практических этапов экзамена», – рассказали в областной прокуратуре.

Согласно достигнутой ранее договоренности, мужчина получил за подлог от посредника 9 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Трехгорный городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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