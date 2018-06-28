Горожанин, устроивший стрельбу в центре Копейска, отправится в колонию на 13 лет

Житель Копейска осужден за покушение на убийство своего знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал 30-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство.

В ходе судебного следствия установлено, что 17 октября 2014 года мужчина на почве личных неприязненных отношений совершил покушение на убийство своего знакомого. Ночью на автодороге между домами №12 и №14 по Коммунистическому проспекту Копейска, в тот момент, когда автомобили поравнялись, южноуралец, находясь на заднем пассажирском сиденье, произвел не менее 5 выстрелов из охотничьего карабина «Сайга 20С» в своего неприятеля, сидящего за управлением своего автомобиля. Пули от выстрелов прошли мимо, копейчанин остался жив.

Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.06.18

В южноуральском ЗАТО бывший экзаменатор ГИБДД ответит в суде за взятку. / В Ялте пытаются пристроить футбольный мяч, не вошедший в книгу рекордов Гиннеса. / В Челябинской области стало одним стобалльником больше. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»