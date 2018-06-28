В Кыштыме сотрудники почтамта восемь лет обворовывали предприятие

Сотрудники почтамта Кыштыма за восемь лет вытащили из кассы 10,5 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Кыштыма готовит к передаче в суд два уголовных дела по фактам хищения организованной группой денежных средств в особо крупном размере. В делах фигурируют пять сотрудниц городского почтамта, включая его руководителя, ныне покойную.

За восемь лет женщины присвоили более 10,5 миллионов рублей. «Бывший главный бухгалтер и кассир в течение двух лет с помощью подложных документов похищали деньги из кассы. Кроме того, в период с июня 2009 года по июнь 2017 года сотрудники кыштымского почтамта во главе с бывшим начальником устраивали на работу «мёртвые души», – цитирует «Кыштымский рабочий» заместителя прокурора по Кыштыму Анатолия Кочеткова. – Под разными предлогами они оформили на работу 20 человек. На протяжении восьми лет получали за них заработную плату, а деньги делили между собой».

Незаконно полученные деньги женщины вкладывали в строительство домов, покупку автомобилей. Часть из них пошла на погашение кредитов.

Когда руководительница почтамта скончалась, новый глава провел в отделении инвентаризацию. Тогда-то и вышла наружу мошенническая схема.

В ходе расследования одна из мошенниц пошла на сотрудничество со следствием, дав признательные показания и рассказав о своих подельницах. Теперь им предстоит ответить за мошенничество в особо крупном размере и легализацию незаконно полученных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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