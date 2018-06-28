На южноуральской трассе легковушка врезалась в припаркованные фуры: один погиб, трое в больнице

В Челябинской области четыре человека пострадали в ночном ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, авария произошла 27 июня в 23:45 на 1841 км трассы М5.

Между припаркованными фурами влетел автомобиль «Тойота Камри», в результате чего пострадали четыре человека, один из которых погиб.

Прибыв на место, спасатели мобильного поисково-спасательного отряда деблокировали одного из пассажиров и передали бригаде «скорой помощи». После деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции. Еще два пострадавших были госпитализированы до приезда спасателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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