На Челябинскую область надвигается шторм

Южноуральцев предупредили о шквалистом усилении ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на региональный гидрометцентр, во второй половине дня 28 июня, ночью и днем 29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более, днем град, местами крупный.

В условиях высокой скорости ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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