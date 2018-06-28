В Челябинске ограничили движение по одной из главных магистралей

На участке одной из ведущих автодорог Челябинска ограничено движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 28 июня, подрядчик приступил к укладке асфальтобетона на одном из участков Свердловского проспекта, от улицы Мастеровой до Комсомольского проспекта.

«В связи с проведением работ движение транспорта ограничено и организовано по крайней правой полосе, что позволяет обойтись без отключения контактной сети троллейбусов. Укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона будет вестись по осевой линии проезжей части тремя укладчиками. Если погода позволит, дорожники планируют завершить работы на данном участке в течение 10 дней», – рассказали чиновники.

Водителей просят быть внимательными и взаимовежливыми при проезде данного участка, а также соблюдать знаки и организованную схему движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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