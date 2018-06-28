Старейшему вузу Челябинска возобновили аккредитацию

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет снял вопросы по аккредитации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ранее – Челябинский государственный педуниверситет) после решения Рособрнадзора все выпускники 2018 года получат дипломы государственного образца.

Напомним, в мае нынешнего года ведомство приостановило аккредитацию старейшего вуза по ряду направления после выездной проверки, прошедшей в апреле этого года.

В приказе Рособрнадзора №876 от 26 июня указано: «Считать возобновлённым с 20.06.2018 действие государственной аккредитации образовательной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему приказу».

Университет успешно и в срок выполнил все предписания надзорного органа: добавил недостающую информацию на свой сайт и внес необходимые изменения в учебные программы. Теперь следующие направления подготовки вновь имеют государственную аккредитацию:

39.00.00 «Социология и социальная работа», бакалавриат;

44.00.00 «Образование и педагогические науки», бакалавриат;

45.00.00 «Языкознание и литературоведение», бакалавриат;

39.00.00 «Социология и социальная работа», магистратура;

44.00.00 «Образование и педагогические науки», магистратура;

38.00.00 «Экономика и управление», аспирантура;

44.00.00 «Образование и педагогические науки», аспирантура.

«С момента проверки коллектив университета, студенты и их родители очень волновались о судьбе вуза, но руководство и профессорско-преподавательский состав ЮУрГГПУ сделали все возможное для возобновления аккредитации», – рассказали в пресс-службе вуза.

Сейчас у студентов выпускных курсов проходят государственные экзамены, как и в предыдущие годы в штатном режиме в соответствии с учебными планами. Также отметим, что набор абитуриентов ЮУрГГПУ не прекращал; с 1 июня в вузе работает приемная комиссия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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