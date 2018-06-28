В Магнитогорске младенца запрели в раскаленной машине

Жительница Магнитогорска заперла младенца в машине на 30-градусной жаре и ушла по своим делам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иницдент произошел возле детского сада № 11. Крики малыша услышали прохожие. Они почему-то не стали вызвать полицию, а постарались различными способами закрыть ребенка от солнца.

Сколько на самом деле отсутствовала мамаша, неизвестно. Сердобольным прохожим пришлось ждать ее не менее 10 минут. На возмущение горожан женщина спокойно ответила: «Пусть орет, я же окно приоткрыла».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 28.06.18

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