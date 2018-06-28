Пошли пятые сутки: в Челябинске продлен режим «черного неба»

В Челябинске пятые сутки продлевают режим «черного неба».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей и способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохранятся минимум до 14 часов 29 июня. При этом погода в городе отнюдь не безветренная. А в пятницу порывы и вовсе будут достигать 14 метров в секунду.

Ветер ожидается северного направления. То есть на город в первую очередь будет сдувать выбросы ЧМК, лакокрасочного и цинкового заводов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.06.18

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