На Южном Урале доходы бюджета урезали ради саммитов ШОС и БРИКС

На Южном Урале «звездные гостиницы» освободили от налога на имущество организаций.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», налоговые льготы для отелей, задекларировавших и подтвердивших свою «звездность», продляться 6 лет. Выпадающие доходы бюджета ежегодно будут составлять около 17 млн рублей. Но власти региона пошли на такую жертву ради саммитов ШОС и БРИКС.
«Мы должны хорошо встретить и разместить гостей», – заявил спикер Законодательного собрания Челябинской области и оптимистично добавил, что сэкономленные средства владельцы отлей инвестируют в экономику Челябинской области.
Отметим, что на сегодняшний день лишь 10 южноуральских гостиниц заявили уровень своей инфраструктуры и сервиса: три соответствуют категории 3 зведы, шесть – 4 звезды, одна – 5 звезд. Еще один отель звездность не определял.
Остальные подобные заведения региона категорию не декларировали.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 28.06.18
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