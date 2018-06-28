На Южном Урале доходы бюджета урезали ради саммитов ШОС и БРИКС

На Южном Урале «звездные гостиницы» освободили от налога на имущество организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», налоговые льготы для отелей, задекларировавших и подтвердивших свою «звездность», продляться 6 лет. Выпадающие доходы бюджета ежегодно будут составлять около 17 млн рублей. Но власти региона пошли на такую жертву ради саммитов ШОС и БРИКС.

«Мы должны хорошо встретить и разместить гостей», – заявил спикер Законодательного собрания Челябинской области и оптимистично добавил, что сэкономленные средства владельцы отлей инвестируют в экономику Челябинской области.

Отметим, что на сегодняшний день лишь 10 южноуральских гостиниц заявили уровень своей инфраструктуры и сервиса: три соответствуют категории 3 зведы, шесть – 4 звезды, одна – 5 звезд. Еще один отель звездность не определял.

Остальные подобные заведения региона категорию не декларировали.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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