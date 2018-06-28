Коллекторы, выбивая долг, распространяют информацию о «постыдной болезни» должников

В Челябинске коллекторы распространяли информацию о венерическом заболевании должницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФССП, марте 2016 года женщина взяла деньги в МФО «Голком», но не вернула 8 тысяч рублей. Через некоторое время ей начали звонить и требовать долг, а потом угрожать и распространять в соцсетях информацию о том, что у нее венерическое заболевание, сама она мошенница – обманывает пенсионеров и так далее.

Челябинка обратилась к приставам, а потом пришла в тот же киоск, где брала займ, погасила долг и сфотографировала «Уголок клиента», где были представлены документы на ООО «МКК «Руген», с этим же наименованием был и приходно-кассовый ордер.

Представители ООО «МКК «Руген» заявили приставам, что кредит женщине не выдавали, соответственно, возврата не требовали. «Однако в ходе проверки выяснилось, что IP-адрес, с которого в социальной сети рассылали сообщения о челябинке, выделен провайдером для ООО «МКК «Руген», после чего возник закономерный вопрос, а на каком основании эта организация требовала деньги с М., выходя в сеть с принадлежащего «Ругену» IP-адресу, и приняла деньги, выдав ей свой приходно-кассовый ордер?

Исходя из дальнейшей информации, удалось установить, что к назойливым звонкам от ООО «МКК «Руген» и оскорбительным сообщениям в соцсетях привела запутанная цепочка взаимоотношений между «Ругеном» и иными МФО, которые переуступали друг другу права требования по просроченным кредитным договорам. В результате «Руген» получал деньги от заемщиков сторонних организаций и зачислял их себе – в счет погашения долгов этих организаций перед «Ругеном», – сообщили в УФССП.

В ведомстве пояснили: в соответствии с законом, требовать возврата просроченной задолженности организация вправе только в двух случаях: если это кредитор (в том числе новый кредитор при переходе к нему прав требования с учетом ограничений, предусмотренных законом), либо это лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

ООО МКК «Руген» не соответствует этим требованиям, поскольку не является кредитором челябинки, а также не включено в соответствующий государственный реестр. Более того, прямым доказательством признания нарушения является тот факт, что ООО «МКК «Руген» сразу после начала проверки, желая ее отменить и уйти от ответственности, выплатило женщине 25 тысяч рублей в качестве компенсации за свои действия.

Суд, рассмотрев протокол судебных приставов, не усомнился в виновности ООО «МКК «Руген», чей представитель даже не счел нужным явиться в заседание, и назначил организации наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Таким образом, незаконные действия по возврату восьмитысячной задолженности стоили «Ругену» 225 тысяч рублей.

Это не первое наказание данной организации: судебные приставы уже привлекали ООО к административной ответственности, но за иное нарушение Закона, за которое суд назначил 20-тысячный штраф. Неоднократно так называемые «взыскатели», чтобы уйти от ответа за свои действия, после начала проверок выплачивали многократные в сравнении с долгом компенсации тем, кого оскорбляли в своих звонках и сообщениях в соцсетях. Это лишний раз подтверждает, что в организации прекрасно осознают преступность своих действий»

УФССП России по Челябинской области вновь напоминает: в случае противоправных действий коллекторов и иных организаций, занимающихся взысканием просроченной задолженности, следует незамедлительно обращаться к судебным приставам, чьи полномочия с января 2017 года пополнились функцией контроля за работой этих организаций. За этот период было составлено 57 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены в суд. 16 организаций уже наказаны.

Челябинск, Ольг Арсентьева

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