По дешевке: южноуральские власти решили откупиться от многодетных семей

Власти Челябинской области предложили многодетным семьям деньги вместо земельных участков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, депутаты регионального парламента внесли изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области».

Законопроектом предусмотрено право граждан на получение социальной выплаты в качестве социальной поддержки взамен земельных участков, правом на предоставление которых они обладают.

«Получить денежную выплату взамен земельных участков смогут граждане, имеющие трех и более детей, стоящие в очереди на получение земель. Размер социальной выплаты будет устанавливаться из расчета средней кадастровой стоимости земельного участка площадью 0,13 гектара (13 соток), рассчитанной исходя из среднего уровня кадастровой стоимости одного квадратного метра земли. На сегодняшний день средний уровень кадастровой стоимости земель категории «индивидуальное жилищное строительство» составляет – 193 рубля. К примеру, при площади земельного участка 0,13 га выплата составит 251,5 тысячу рублей», – уточнили в пресс-службе заксобрания.

«Это социальная выплата, она носит целевой характер. Выплату предлагается направлять на оплату обязательств по договору купли-продажи жилого помещения или договора участия в долевом строительстве, либо на подтверждение наличия у семьи первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита или погашения основной суммы долга и уплаты процентов по взятому ипотечному жилищному кредиту, – говорит председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Олег Голиков. – Таким образом, это позволит сократить очередь на бесплатное получение земельных участков, а также оказать государственную поддержку малообеспеченным гражданам в улучшении их жилищных условий».

При этом уже в нынешнем году на эти цели из областного бюджета планируется направить 88,3 миллиона рублей. Если учесть, что на сегодня в очереди на получение земельного участка стоит 351 многодетная и малообеспеченная семья, этих денег должно хватить на то, чтобы полностью расформировать очередь.

Но не все так просто. Напомним, когда появилась идея наделения многодетных семей земельными участками, она подавалась как один из краеугольных камней упрочения семейной идеологии. В идеале, каждая многодетная семья должна была обзавестись собственным домом и приусадебным хозяйством.

Однако в ходе реализации идеи власти столкнулись с серьезной проблемой: обзавестись собственным хозяйством на участке, полностью лишенном инфраструктуры, оказалось довольно-таки проблематично. Выход был логичным: государство обязалось снабдить участки инфраструктурой за свой счет. Но денег на это не нашли.

Для примера приведем данные из недавнего пресс-релиза, размещенного на официальном сайте губернатора Челябинской области: в 2017 году для газификации деревни Акбашева был «протянут газопровод высокого давления протяженностью почти восемь километров, а также началось строительство внутриквартальных сетей. В результате в конце года 42 частных жилых дома получили возможность подключиться к газу. На это из областного бюджета Аргаяшскому району было направлено 22,7 миллиона рублей». 22,7 миллиона рублей – и это только чтобы подвести газ к 42 домам. А есть ведь еще вода и электричество.

Вот и подумали чиновники: зачем тратиться на инфраструктуру, если можно сунуть многодетным по четверти миллиона на семью? На инфраструктуру-то где взять? Тем более, в преддверии обещанных саммитов ШОС и БРИКС гостиницам города обнулили налог на имущество. И три с лишним миллиарда допдоходов уже отдали хозяйственному партнерству «Конгресс холл» для строительства «большого» общественно-делового центра, в котором мероприятия саммита, как стало известно, проходить не будут.

Инициатива такого расходования бюджетных средств, кстати, принадлежит лично губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Инициатива о введении денежной компенсации многодетным вместо земельных участков – тоже.

Челябинск, Виктор Елисеев

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