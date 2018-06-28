Чиновники ведут Челябинск к мусорному коллапсу

Стремление чиновников во что бы то ни стало закрыть Челябинскую свалку может обернуться для города мусорным коллапсом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в десяти регионах России в ближайшее время может возникнуть острая проблема вывоза и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом заявил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы Владимир Бурматов.

Влиятельный депутат назвал в числе проблемных территорий Астраханскую, Калужскую, Ленинградскую, Московскую, Орловскую, Тверскую области, Башкирию, Бурятию, Кабардино-Балкарию и Крым. Причина грядущей катастрофы – исчерпаемость полигонов ТКО.

Однако парламентарий почему-то забыл про Челябинскую область, которую, собственно, и представляет в Госдуме. Между тем, Челябинск и Сосновский район могут столкнуться с мусорным коллапсом уже в ближайшие полгода.

Связано это с горячим желанием чиновников закрыть во что бы то ни стало Челябинскую городскую свалку. Понять обитателей государственных и муниципальных кабинетов можно: в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, обещанных Челябинску в 2020 году, вряд ли радует раскинувшаяся на 55 гектаров в самом центре города свалка, официально «закрытая» четверть века назад. Тем более, что еще в 2017 году власти обязались прекратить завоз на нее мусор 1 января нынешнего года. Потом срок был перенесен на 1 июля, причем, эта дата была оформлена уже поручением губернатора. Теперь в минэкологии заявляют, что полностью закроют свалку с 1 сентября.

Однако проблема в том, что в качестве единственной альтернативы сегодня рассматривается полигон ТКО в поселке Полетаево. Это стало ясно из выступления первого заместителя министра экологии Яны Куприковой на круглом столе, состоявшемся сегодня под эгидой Общественной палаты Челябинской области. Хотя еще не так давно представители ведомства заявляли о возможности размещения отходов города-миллионника на временной площадке под Чишмой, на будущей территории большого полигона ТКО, предназначенного для всего Челябинского кластера.

Теперь речь идет только о Полетаевском полигоне. Между тем, разрешенная мощность этого объекта 22 тысячи тонн ТКО в год. А Челябинск генерирует порядка 600 тысяч тонн мусора в год. «С 2014 года на Челябинскую городскую свалку ввозилось около 650 тысяч тонн в год, – отмечает депутат Челябинской городской Думы Юрий Панов. – В 2017 году было ввезено 480 тысяч тонн, но это говорит лишь о том, что все остальное перевозчики просто не довезли до свалки».

Собственники полигона в Полетаево уверяют, что технически объект готов к 20-кратному увеличению мощности. Правда, государственную экологическую экспертизу они в этом убедить не смогли: проект увеличения мощности полигона до 900 тысяч тонн на 18 месяцев получил отрицательное заключение. Сейчас он направлен на повторную экспертизу, но она занимает время. При этом представители полигона признают: применять разработанные для обновленного проекта технические решения они смогут лишь после получения положительного заключения госэкспертизы.

Между тем, уже с 1 января часть учреждений, финансируемых из городской казны, направляют свои ТКО на полигон в Полетаево. Правда, по словам первого вице-мэра Челябинска Юрия Параничева, речь идет пока о двух сотнях из пятисот с лишним учреждений. Много это или мало? По данным директора ООО «Полигон ТБО» Захида Камилова, с начала года на полигон зашло, разгружено и захоронено около 6 тысяч тонн ТКО. Г-н Параничев же сказал, что городские учреждения направили на этот полигон 2,5 тысячи тонн.

Согласно планам минэкологии, с 1 июля на Полетаевский полигон должны быть перенаправлены потоки ТКО от всех учреждений областного и муниципального подчинения, а также частично из жилого сектора северо-запада Челябинска. Насколько это исполнимо, пока не ясно: физлиц регоператор сможет начать обслуживать лишь после определения минтарифом тарифа на свои услуги, а это произойдет не раньше 1 сентября, так как лишь примерно через месяц могут завершиться конкурсные процедуры по отбору перевозчиков для Челябинска.

В итоге, чиновники попадают в очень неприятное положение. Не начать объявленный уже с 1 июля первый этап закрытия свалки – значит, не выполнить поручение губернатора хотя бы частично, со всеми вытекающими последствиями. Видимо, эта обеспокоенность заставила представителя Коркино грубо прервать депутата Полетаевского сельсовета Юлию Кудашову, вслед за земляками настаивающую на неприемлемости направления челябинского мусора на их полигон. «Губернатор поставил задачу закрыть – всё!» – отрубил не представившийся чиновник. Видимо, позабыв, что Полетаево расположено в Сосновском районе, и не представителям другого района решать за его жителей, как и о чем им думать.

Но даже если не касаться непосредственно жителей, хотя бы часть учреждений придется переводить на Полетаевское направление. А это усилит наполняемость единственной действующей чаши полигона.

В то же время, пока положительного заключения госэкспертизы нет, строительством второй чаши полигона никто заниматься не будет. То есть с увеличением потоков из Челябинска единственная согласованная на сегодня чаша будет заполняться еще быстрее, и к сентябрю вполне может дойти до 8-10 тысяч тонн от разрешенных 22 тысяч.

Между тем, на строительство второй чаши понадобится около полугода, признает руководство ООО «Полигон ТБО». Это значит, что в эксплуатацию она будет сдана не раньше января 2019 года. То есть до конца года на Полетаевский полигон будет свозиться мусор из Челябинска и Сосновского района, как минимум. Каким образом все это может поместиться в чаще, рассчитанной на 22 тысячи тонн – совершенно непонятно.

В итоге – либо вокруг Челябинска с увеличенной скоростью начнут расти незаконные свалки, либо после выработки установленной мощности ТКО будет везти просто некуда. А теперь представим, что станет с областным центром, если мусор не вывозить хотя бы неделю. И не придется ли снова открывать недавно с таким торжеством закрытую Челябинскую городскую свалку. Но Москва вряд ли расценит это как очередную победу на поприще подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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