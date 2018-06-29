В стране идет (с ощутимым снижением накала на госканалах) бурное обсуждение законопроекта об увеличении пенсионного возраста для мужчин вместо 60 лет до 65 лет, а женщинам с 55 до 63 лет. Внесу свои обывательские двадцать копеек в этот то ли хор, то ли базар-вокзал. «Голос единицы» у нас как был при совке, так и остается «ноль». Но как-то не улыбнуло меня от всей этой властной наглости. И посему решила разобраться, до какой степени «дурют нашего брата», задвигая в туманное пенсионное «далёко».

Пенсионная пирамида

«Обидно, да», – как говорил один киношный советский персонаж. Что, в очередной раз обманули. Что правительство, как говорил другой киногерой, «тебя совсем не уважает»…

Да сама дура. Сколько умных людей предупреждало (когда ввели баллы, накопительную часть пенсии и прочую неэффективную шкалу, отделив «старых» от «молодых» граждан – потенциальных пенсионеров этим треклятым «1967-м годом рождения»), что не нужно платить в пенсионный фонд вообще ничего. Мол, купи, валюту, золото-бриллианты, землю, недвижимость. Патамушта эта пенсионная реформа – очередной лохотрон, финансовая пирамида в пользу богатых – а что, было иначе с 1992-го в этой стране?!

Но мне было стыдно: ведь родителям государство выплачивало пенсии, значит, и я должна была отчислять копеечку на их счастливую старость…

И гнала прочь справедливые, а вовсе не радикальные мысли: дескать, не так уж много вполне заслуженным людям «положили пенсиона», особенно, если учесть, что к 1996-му выплаты стали нерегулярными, а в том же 92-м сгорели все их накопления... При этом страна без передышки добывала – качала – продавала нефть, газ, алмазы и драгметаллы, а государство не слишком щедро (это эвфемизм, разумеется, настоящее определение короче и грубее) распределяло прибыль между всеми гражданами страны.

Но хоть совесть чиста – платила в пенсионный фонд четверть века. Больше – ни копейки. Ничего больше я этому правительству не должна. Они не лечат. Изводят высшее образование. Дурят с коммуналкой. Свели на нет свободы. Ввели, как какие-то недорезанные большевики, повсюду «комиссаров»: сами-то мы не разберемся, как жить, кого ценить, кого поганой метлой гнать…

Впрочем, в ситуации, когда жить половине страны буквально не на что, может, это и оправданная мера с их стороны.

Но сегодня, уж извините, меня интересует моя сторона – пострадавшего от некомпетентной несменяемой власти. Ибо эти рокировочки – убрали Голикову из Счетной палаты – пересадили шоковым вице-премьером, убрали Рогозина из вице-премьеров – поставили на Роскосмос – припечатал еще дедушка Крылов: «А вы, друзья, как не садитесь, всё …не годитесь».

И дело не том, что я не хочу на пенсию на четыре года позже тех, что были отсчитаны еще до 18 марта сего года – я люблю свою профессию, мне нравится делать кое-что такое, что кроме меня, может, никто и не сделает, причем, для абсолютно конкретных людей. Дело в принципе. В отсутствии чувства безопасности. Ибо меня, как вот выяснилось днями, не защищает Закон (и, думаю, не только «о пенсионной системе РФ»). Как, впрочем, и вас. Как защищал бы в какой-нибудь задрипанной европейской стране. Нас защищает или, как в данном случае, не защищает, а обирает представление сегодняшней госадминистрации о том, что для нас (или них?) целесообразно или нецелесообразно.

Экономический швах

До выборов проблема повышения пенсионного возраста поднималась, и не раз. Но риторикой лидера нации и его команды было: «не время», «не стоит спешить», «аккуратно» вплоть до решительного «пока я президент, повышения пенсионного возраста не произойдет». Заметьте, все это озвучивалось на фоне санкций, реализации дорогих и не всегда толковых проектов.

А тут – как у Достоевского – «вдруг»: еще кандидат в премьер-министры обещает в кратчайший срок внести пенсионную реформу в Думу. Отчего залихорадило нового старого Медведева? Да и все придворные эксперты и пропагандисты как с цепи сорвались?

Да потому, что правительство хочет успеть принять закон еще на весенней сессии – до конца июля 2018 и ввести его в действие в 2019, чтобы в бюджет-2019 уже заложить полученную экономию. Вот вам и вся секретность, и вся суть нового пенсионного расклада – «относительно честным способом» отнять у людей деньги. У тех, кому исполняется/исполнится 60⁄55 лет (мужчины/женщины). Отнять их пенсию. Задержать ее выплаты на время, в перспективе – на 5 лет.

На мой обывательский взгляд, это аморально, потому последние 4-5 лет у нас падают так называемые реальные доходы граждан. А тут еще отнимут. Да еще столь важный для каждого вопрос хотят пропихнуть по ускоренной процедуре, без социального диалога.

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Что же касается экономического аспекта. Подобная, не побоюсь этого слова, ошибка приведет к весьма неприятному катаклизму. Очень может быть, медведевцы не понимают, что, отнимая у людей деньги, они снижают и без того никакой потребительский спрос в стране. Следовательно, тормозят экономический рост, который и без подобной радикальщины несколько лет не наблюдается.

В кризис пенсионные проблемы решить нельзя. И за счет повышения возраста выхода на заслуженный отдых, в том числе. Это возможно только при реальном росте ВВП хотя бы на 1,5 % в год. Уже два процента сведут на нет все возможные негативные демографические тенденции. А рост на 4% (как обещано Росстатом, т.е. фантастический – выше среднемирового) вообще дает возможность забыть об этих тенденциях, если не навсегда, то уж точно на четверть века.

Но я сильно сомневаюсь, что медведевцы не понимают. Они просто нас обманывают, как, извините, уличные наперсточники. Пока наше внимание отвлечено на манипуляции с демографическими пИчальками – денежки утекают из нашего же кармана. Демографические же «доказательства» в пользу повышения возраста господам и дамам – тоже от лукавого. Например, такой: поскольку повысилась продолжительность жизни – следует повысить и пенсионный возраст.

Если верить родному Росстату, продолжительность жизни в прошлом году составила 72,7 года. Это, между прочим, на 3 года выше, чем в середине 60-х годов – более полувека назад (данные того же Росстата). И тогда – через двадцать лет после тяжелейших военных испытаний – никто не ставил вопрос о повышении пенсионного возраста…

Но при раннем Брежневе СССР входил в десятку и даже пятерку стран с самой высокой продолжительностью жизни. Сегодняшняя Россия попадает лишь в сотню…

Это, может, Голиковой неизвестно, а медики подсчитали (и об этом очень даже была осведомлена ее предшественница Голодец), что повышение продолжительности жизни и в РФ произошло не в силу роста реального срока дожития старичков и старушек, а за счет сокращения младенческой смертности. То есть граждане на пенсии не стали жить намного дольше, как можно посчитать, послушав восклицания премьера о пенсионерках -молодушках.

Или разоблачим такой демографический мифик: население стареет, на одного трудящегося слишком много пенсов – «Боливар не выдержит».

Тот же Росстат прогнозирует: в среднем, в текущем году на 100 работающих приходится 79 неработающих (если в деталях – 46 стариков и 33 ребенка). А в 2036, нагрузка на трудящихся вырастет до 85 неработающих (на восемь процентов за 18 лет!). Число стариков вырастет на 22% – до 55, зато детей сократится на 12% – до 29. Никаких скачков не предвидит даже Росстат, зачем же радикальничать с пенсионным законом?

Более того, любой грамотный служащий статистики вам скажет: анализировать нужно не возраст, а фактически работающее население и иждивенцев. И тогда выяснится, что последние 20 лет сокращение людей в рабочих возрастах (по демографическому признаку) с лихвой восполняется постоянным ростом численности работающих пенсионеров, т.е. количество работников (вопреки демографии!) не падает. Проблемы нет. Кому-то понадобилось выковырять ее из носа… И мы знаем этого «кому» – коллективный образ власти, правительства, что сочло возможным залезть в наш карман столь нетривиальным способом – не выплачивая пенсии.

Vox populi

В этом грабительском аспекте, наверное, детали новой пенсионной реформы не так уж и важны. Но, между прочим, не зря дизайнеры твердят: бог в деталях. Дьявол в них же. Смотрите: нынешний возраст выхода на пенсию 60⁄55 лет (мужчины/женщины), Минфин предлагает изменить на 65⁄63, а Минтруд на пропорцию 65⁄60.

Данные нескольких агентств десятидневной давности показали занятную реакцию населения на медведевские инициативы:

6% согласны повысить (в основном 63/60), 53% – не менять, 35% – понизить (54/50).

Вы думаете, понизить возраст выхода на пенсию хотят предпенсионники? Вовсе нет, так думает 51% молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. И не потому, что они трутни, а потому, что старшие коллеги целыми поколениями занимают трудовые места, среди которых есть и высокооплачиваемые. К слову, из старшего поколения, подумывающего о пенсии (старше 45 лет), за снижение возраста высказалось только 20 %, а 69 % – за то, чтобы оставить все без изменений.

Дожители и небожители

Вот есть эти цифры. Их, не сомневайтесь, передали и в правительство: мол, так к вашей вандальской затее относятся и стар, и млад, которые, конечно, прекрасно понимают решительность премьера именно сейчас – после выборов в пору мундиаля.

Но, боюсь, Медведеву и вверенному ему правительству наше коллективное мнение и несогласие с их инициативами – до лампочки. Их интересует задача, поставленная лишь одним человеком. Который, возможно, еще не решил, готов ли он выпустить пар – ведь до выборов далеко или всё-таки не хочет остаться в истории чуваком, отобравшим у людей пенсии. Т.е на словах правители прибавят нынешним « дожителям» по 12 тысяч рубликов в год, отобрав у «отодвинутых» минимум 160 тысяч годового дохода. Лихо, нужно признаться.

Как вы, возможно, знаете, «скорость повышения пенсионного возраста» различными ведомствами вроде бы предложены разная. Минфин: на год каждые полгода (формула 1/0,5); минтруд: на год каждый год (1⁄1). По факту – различий нихьт. Более человечный вариант главного сенатора Матвиенко – на полгода каждый год (0,5/1) как раз и победит при дальнейшем обсуждении пенсионной вакханалии в Думе. А на подходе еще реформа накопительной пенсионной системы, разработанная минфином и ЦБР. Суть ее, если я правильно поняла: все сегодняшние отчисления на накопительную пенсию окончательно и бесповоротно заберут в бюджет, а на новую накопительную систему введут новые начисления – поверх уже имеющихся. Отвлекающий маневр тот же – наперсточники они и в ЦБР наперсточники: мол, «пенсионный капитал» и бла, бла, бла. А что – прокатило же прошлогоднее безобразие по замене индексации пенсий разовой компенсацией, отчего бы и дальше правительству не водить за нос пенсионеров (и работающих по поводу их пенсии) под знаком чиновной беспредельной и бесстыдной бесконечности?!

Dura lex sed lex!

Что ж, выход один, точнее, два. Идти, создавая прецедент, в суд. Или, как любит делать едва ли не половина соотечественников, попросить помощь главного «друга народа», тем более, что он, по совместительству, еще и гарант Конституции.

Вы, возможно, удивитесь: а Конституция-то здесь с какого боку припеку? Так именно она новым законом о пенсионной системе и нарушается.

Часть 2 статьи 39 Конституции РФ: «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом». А закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в пункте 1 статьи 7 устанавливает: «Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет». Статья же 55 все той же Второй части Конституции РФ однозначно фиксирует: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». А новым медведевским законом именно что «отменяются и умаляются» права граждан России выходить на пенсию: мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет.

Нарушает «первенец» инициатив нового правительства и 19 статью Основного закона: «Все равны перед законом…».

Ибо мы – будущие пенсионеры, но сегодняшние граждане отнюдь не равны (если будет принят новый закон) нынешним пенсионерам – гражданам РФ. Мы именно что изрядно ущемлены нашим умаляемым правом выйти на пенсию в том же возрасте, что и уже получившие пенсион сограждане!

И это еще без упоминания привилегий пенсионных мажоров – силовиков, военных, крымчан и жителей Чечни! Их новый Закон почитает неприкасаемыми. Для них все гарантии незыблемы.

В общем, чтобы принять новый закон, правительству нужно бы подрехтовать Конституцию Федерации – отменить запреты на умаление наших прав. К счастью, согласно статьи 135 Основного закона парламент России не может изменить статьи Конституции. Для этой экстраординарности необходимо созвать Конституционное Собрание. И тут уж гаранту не удастся свалить черную работенку на подчиненных. Он ведь юрист, так что укажет юристу-премьеру на промах-замах, обход Конституции.

Рыцарь в сияющих доспехах Но это, как мне кажется, произойдет (в плане полной отмены инициативы «кинуть» толпы немолодых трудящихся) лишь при высоком накале протеста. Если гражданское недовольство будет существенным, лидер поймет, что это бьет по нему, и, как всегда, станет для нации ее рыцарем в сияющих доспехах.

Хотя, как мне кажется, в плане повышения пенсионного возраста люфт у нынешней власти небольшой. Ее на это толкают коррупционные причины, завуалировано именуемые экономическими. У нас хотят отнять (на время) пенсии, потому что денег не хватает. А как их может хватать при том объеме воровства, что фиксируют даже официальные источники информации, и при феодальной схеме распределения налогов?! Так что дело не в объективных экономических, демографических или иных вопросах, которые тоже в наличии, а в сращении этих проблем с феодальным устройством социума.

Ужас заключается в том, что мы стареем и снова попадаем в вилку времен застойного СССР – между холодильником и телевизором. Как показывает опыт любого общества, зрелища не могут выполнять свою функцию без хлеба. Так что, весьма вероятно, что скоро затягивать пояса станет некуда – дырочки кончатся. Какая соломинка и когда переломит спину нашего коллективного верблюда – сказать невозможно. Жили в 1991-м, знаем. Тогда все тоже началось с тихого кухонного роптания.

Если власть думает, что все механизмы легитимного протеста в стране поломаны раз и навсегда (я говорю о многопартийности, независимости суда, свободе слова), то она заблуждается: население, дозрев, взорвется самым, что ни на есть, беззаконным образом. Меня эти волнения страшат. Пенсия не на носу, но старость-то подкрадывается. Все эти уличные протесты в России еще в «Капитанской дочке» названы бессмысленным и беспощадным бунтом.

Впрочем, я не уверена, с кем или чем свяжут очередное секвестирование своих прав и ухудшение «матчасти» сограждане. Пока они поддерживают человека, назначившего Дмитрия Анатольевича первым министром страны…

Москва, Екатерина Истрицкая

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