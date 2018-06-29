В Чебаркуле осудили банду вымогателей, два года грабивших контрактников

В Челябинской области осудили криминальный квартет, вымогавший деньги у военных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульский городской суд признал четверых местных жителей виновными, в зависимости от степени участия, в вымогательстве, разбое, грабеже и мошенничестве.

В суде установлено, что соучастники в 2014-2015 годах совершили преступления в отношении 17 военнослужащих по контракту на территории Чебаркульского городского округа.

Знакомясь с молодыми людьми на территории Чебаркуля в районе военного городка, преимущественно ночью, злоумышленники в процессе общения под различными надуманными предлогами вымогали у потерпевших деньги и личные вещи (телефоны, планшеты), якобы за неуважительное общение и не исполненные надуманные обязательства. При этом, в ряде случаев военнослужащих избивали, угрожали им пистолетом и предметом, похожим на биту, производили выстрелы в сторону.

Так, в конце июля 2015 года около 19 часов двое бандитов вместе с двемя приятелями подошли к трем военным в районе военного городка и вступили в разговор. Через некоторое время контрактники попытались уйти, но их новые знакомые выразили недовольство, что те прервали разговор, заявив, что этим военные выразили им свое неуважение. И предложили разрешить конфликт, передав им по 2 тысячи рублей с каждого в течение ближайшего часа. Военнослужащие отказались, после чего их новые знакомые начали им угрожать физической расправой. При этом бандиты рассказывали о своих связях с представителями силовых структур и лицами «криминального окружения», что молодые люди восприняли как реальную угрозу. В результате бандиты забрали у контрактников сотовые телефоны и планшет. Те сопротивления не оказали.

В назначенное время и место военнослужащие не явились. После чего, от общего знакомого узнали, что требуемая сумма возросла до 5 тысяч рублей с каждого.

Имущество в виде сот.телефонов и планшета потерпевшим не возращены.

Другой военнослужащий познакомился с одним из участников преступной группы в апреле 2015 года. В один из дней новый знакомый стал настойчиво названивать контрактнику, но тот на звонки не отвечал. После этого злоумышленники договорились встретиться с молодым человеком. Выехав с ним на его же машине к озеру Чебаркуль, бандиты заявили, что своей невнимательностью военный сильно подвел своего знакомого, и теперь должен заплатить ему 50 тысяч рублей. Солдат в тот же день отдал бывшие у него 12 тысяч рублей. А чуть позже участники банды избили военнослужащего и отняли автомобиль «Мазда 3».

Всего сумма ущерба, причиненного 17 потерпевшим, составила порядка полутора миллионов рублей. При этом в ходе судебного заседания некоторые из них изменили показания, заявив, что никаких денег с них бандиты не требовали.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 10 лет, со штрафами от 40 до 120 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.18

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