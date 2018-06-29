Южноуральцу, напоившему и изнасиловавшему девочку-подростка, дали 14 лет колонии

Житель Каслей за изнасилование девочки-подростка отправится в колонию строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал ранее судимого 34-летнего местного жителя виновным в изнасиловании не достигшей 14-летнего возраста потерпевшей, с использованием ее беспомощного состояния.

В суде установлено, что летом 2017 года в Каслях южноуралец изнасиловал 13-летнюю малознакомую девочку, заставив перед этим выпить алкогольный напиток.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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