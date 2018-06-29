В Челябинске будут судить наркомана, в пьяном угаре зарезавшего двух незнакомцев

Челябинец предстанет перед судом за убийство двух молодых людей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего челябинца, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, а также их частей, содержащих наркотические средства, совершенных в крупном размере, а также убийстве двух лиц из хулиганских побуждений.

По версии следствия страдающий наркоманией горожанин культивировал и хранил на садовом участке в целях собственного потребления растения, содержащие наркотические средства, а также совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения убийство двух ранее незнакомых лиц.

В период с мая по август 2017 года мужчина на своем садовом участке выращивал и хранил для личного потребления коноплю, а также части данных растений. Всего у обвиняемого было изъято свыше 2,2 килограмма наркотического средства.

Кроме того, 10 сентября около 23:00, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, у дома №3 по улице Конструктора Духова в Тракторозаводском районе Челябинска он без всякой причины убил двух ранее ему незнакомых горожан.

Молодые люди 24 и 26 лет пошли в ближайший магазин «за добавкой», где встретили пьяного обвиняемого, у крыльца магазина завязался небольшой конфликт и челябинец ударил ножом одного из парней. Молодые люди побежали в свой подъезд (при этом раненый практически уже идти не мог). Дверь захлопнулась, наркоман разбил форточку, залез в подъезд, и ударил ножом второго парня. От ножевых ранений оба умерли в подъезде.

Обвиняемый жил в соседнем доме.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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