Власти Челябинска «забили» на пляжный отдых горожан

В Челябинске купальный сезон откроется только на одном муниципальном пляже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хотя официально купальный сезон в Челябинске мэрия собиралась открыть 1 июня, погода внесла в намерения чиновников определенные коллективы, и городские пляжи в полной мере начнут работу с 1 июля.

Правда, из семи пляжей в городе действующими оказались всего пять, причем лишь один из них – муниципальный.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, на озере Смолино в настоящее время функционируют два частных пляжа – «Смолино-Парк» и «Березка» – и два арендованных – «Солнечный берег» и «Прибой». С первого июля приступит к работе пляж на Первом озере.

Несмотря на наличие нескольких пляжей на Шершневском водохранилище, лишь один из них – «Белый парус» – будет официально открыт с 1 июля. «Каспийский берег» не отвечает требованиям из-за близкой расположенности к гидротехническому сооружению, а «Первый городской пляж» до сих пор не обеспечен командой матросов-спасателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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