Юная Смерть с косой встала в пикет у Челябинского ПФР

Креативный пикет у Челябинского регионального отделения ПФР провела молодая челябинка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушка в черном балахоне с косой и гробом вышла к зданию ПФР в центре Челябинска. Фото оригинального пикета на своей странице в социальных сетях обнародовал координатор регионального штаба Алексея Навального Борис Золотаревский.

В руках челябинка держит плакат с надписью «Пенсию с собой не заберешь!» и приглашением принять участие в митинге против пенсионной реформы 1 июля.

Напомним, мэрия Челябинска согласовала проведение митинга 1 июля в сквере Колющенко. Его начало запланировано на 14 часов.

Несмотря на то, что акция протеста согласована, к инициатору митинга Борису Золотаревскому сегодня нанес визит сотрудник полиции и вручил повестку в прокуратуру. «Причина – их опасения перед согласованным митингом против повышения пенсионного возраста 1 июля», – рассказал активист.

Челябинск, Виктор Елисеев

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