Полтысячи домов в Челябинске останутся без горячей воды

Больше 500 зданий в Челябинске коммунальщики оставят без горячего водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 3 июля начнется очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена по 17 июля в 499 жилых домах, 39 детских садах, 17 учебных и 14 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города Челябинска.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Кроме того, в июле будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых местными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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