Надоели: губернатор запретил челябинцам митинговать на Алом поле

Площадку на Алом поле исключили из перечня специально отведенных мест для публичного выражения общественного мнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление правительства Челябинской области подписал сегодня губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что в перечне, утвержденном в декабре 2012 года, для челябинцев было отведено всего два места для публичных обсуждений: площадка у памятника Ленину на Алом поле и летняя эстрада ЦПКиО имени Гагарина.

В последнее время особенно активизировались попытки горожан провести акции протеста именно на Алом поле, при этом отказывавшие в этом городские власти часто сталкивались с обвинениями во лжи: активисты были убеждены, что никаких других мероприятий, под предлогом проведения которых им отказывали, на Алом поле не проводится (что зачастую соответствовало действительности).

По всей видимости, устав от упреков или постоянного поиска поводов для отказа, площадку просто решили исключить из перечня. Вместо нее в список включена автостоянка у ледового дворца «Трактор» со стороны улицы Татищева.

Отметим, что на этой неделе Верховный суд России заявил, что проведение культурно-массового мероприятия или ярмарки само по себе не может являться законным основанием для предложения перенести место или время проведения митинга: место и время могут быть изменены лишь в случае, если информация о проведении этих мероприятий была опубликована раньше, чем подано уведомление о проведении митинга. Это разъяснение существенно осложнило жизнь чиновникам, в том числе челябинским, которые не утруждали себя даже называть мероприятия, под предлогом которых отказывали в проведении акций протестов на Алом поле.

Интересно еще и то, что в перечне областного правительства отсутствует, например, сквер у ДК имени Колющенко, где мэрия с удовольствием разрешает проводить митинги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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